"Letzte Generation" besprüht Luxus-Läden auf dem Ku'damm mit Farbe

Berlin - Auf dem Ku'damm in Berlin reihen sich Luxus-Modehäuser aneinander. Daher wählten Anhänger der "Letzen Generation" am Samstagmorgen bewusst dieses Ziel für ihren Farbanschlag aus.

"Wir brauchen einen sozial gerechten Weg aus der Klimakatastrophe, sonst droht massenhaftes Leid", heißt es in dem veröffentlichten Statement der " Letzten Generation " zu der Protestaktion.

Bei ihrer Aktion ließen sich die Klimaschützer in orangefarbenen Westen filmen und prangerten an, dass sie sich die Reichen nicht mehr leisten könnten.

Wie auf Twitter zu sehen ist, besprühten die Klimaaktivisten gegen 10 Uhr mehrere Luxus-Geschäfte unter anderem von Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton und Rolex in Berlin mit Farbe in leuchtendem Orange.

Zur Auftaktveranstaltung des Verbands der Familienunternehmer bewarfen Klimaaktivisten am vergangenen Donnerstag die Eingangstüren mit Farbe. © Letzte Generation

Der Luxus, der am Kurfürstendamm zur Schau gestellt werde, stünde in krassem Kontrast zur Lebensrealität der Menschen, die sich kaum noch ihren Wocheneinkauf leisten könnten, prangerte die Klimaschutz-Gruppe an.

Seit vergangenen Mittwoch konzentriert die "Letzte Genration" ihre Protestaktionen für mehr Klimaschutz auf Deutschlands Hauptstadt, um die Politiker dazu zu zwingen, ihren Forderungen nachzukommen.

So verübten Aktivisten bereits am Donnerstagnachmittag einen Farbanschlag auf die Bolle-Festsäle in Berlin-Moabit. Während einer Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) zu den Aktionstagen der "Familienunternehmer" bewarfen sie die Eingangstüren mit Farbe.

Die Klimaschutz-Gruppe will mit ihren geballten Aktionen unter anderem einen Gesellschaftsrat erzwingen, der eine gemeinsame klimafreundliche Lösung für die Zukunft erarbeiten soll.