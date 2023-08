Kurz vor Protestmarsch: Letzte Generation blockiert erneut Verkehr in Leipzig

Leipzig - Für den Mittwochnachmittag hat die Leipziger Ortsgruppe der Letzten Generation einen Protestmarsch angemeldet. Nicht angemeldet hingegen waren zwei weitere Protest-Aktionen am Vormittag, die für kurzzeitige Verkehrseinschränkungen sorgten.

Der Verkehr im Bereich der Jahnallee musste umgeleitet werden. © Silvio Bürger

Wie die Leipziger Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, waren bereits gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen im Bereich der Jahnallee auf die Fahrbahn gelaufen, um den Verkehrsfluss zu stören.

Die Aktion konnte schnell und ohne große Folgen für den Berufsverkehr aufgelöst werden - gegen 11.30 Uhr kam es jedoch erneut zu einem Sitz- und Klebestreik nur wenige Meter entfernt.

"Im Bereich der Marschnerstraße in Höhe der Festwiese haben sich zwei Personen auf die Fahrbahn beider Fahrtrichtungen geklebt. Zwei weitere Personen besetzen die Straße wenige Meter weiter in stadtauswärtiger Richtung, klebten jedoch nicht auf dem Asphalt fest", so Pressesprecherin Sandra Freitag.

Nach mehrmaliger Aufforderung zum Auflösen der unangemeldeten Versammlung wurden alle Aktivisten von der Fahrbahn getragen. Der Verkehr wurde umgeleitet, sodass es nur kurzfristig zu Einschränkungen kam.