Letzte Generation crashen Wahlparty von CDU und SPD: "Es gibt nichts zu feiern"

Berlin - Auch das noch! Während die SPD ersten Hochrechnungen zufolge bei der Europawahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Abstimmung von 2019 vermutlich noch einmal unterbieten wird, stattete die Letzte Generation den Sozialdemokraten mitten in der Katerstimmung einen Besuch ab.

Auch Carla Hinrichs (27, 2.v.r.) blieb der SPD-Parteizentrale nicht fern. © © Letzte Generation

Vor dem Willy-Brandt-Haus versammelten sich am Sonntag mehrere Klimaaktivisten - bewaffnet mit Eimern voll Schlamm und einigen Megafonen.

Sie wollten noch einmal deutlich machen, dass es angesichts der Klimakrise nichts zu feiern gibt.

Das gilt auch für den Wahlsieger CDU, denn auch das Konrad-Adenauer-Haus blieb nicht verschont.

"Während die Menschen in Süddeutschland auf die Zerstörung blicken, die die Fluten und damit jahrzehntelanges Politikversagen hinterlassen haben, feiern sich SPD, CDU und Co für ihre 'Erfolge'", erklärte Theodor Schnarr, Sprecher der Letzten Generation, in einer Pressemitteilung.

Und weiter: "Sie feiern sich dafür, dass sie mit leeren Wahlversprechen und Populismus die Hilferufe und Warnungen aus Bevölkerung und Wissenschaft übertönen. Was für eine Farce denen gegenüber, die gerade alles verloren haben."



Zum Feiern zumute dürfte der SPD nicht sein. Den Hochrechnungen vom Sonntagabend zufolge sackt die Kanzlerpartei ab auf 13,9 bis 14 Prozent (2019: 15,8). Wahlsieger ist die CDU/CSU. Die Union steigert sich leicht auf 30 Prozent (28,9).