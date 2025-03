Letzte Generation: Sind diese Klima-Kleber eine kriminelle Vereinigung?

Für die Generalstaatsanwaltschaft in München besteht daran kein Zweifel. Im Mai 2023 ließ die Strafverfolgungsbehörde 15 Wohnungen von Aktivisten aus sieben Bundesländern durchsuchen .

Was die fünf Aktivisten als friedlichen Protest für eine bessere Klimapolitik begreifen, bezeichnet die Generalstaatsanwaltschaft München in ihrer 149 Seiten langen Anklageschrift als kriminelle Vereinigung.

Hinzu kommen Christian Bläul (43) aus Dresden , der für eine Aktion in Schweden schon einmal 16 Tage im Gefängnis saß, und Imke Bludszuweit (23), Mathematikstudentin aus Magdeburg.

Angeklagt sind die in Berlin lebende Carla Hinrichs (28), die zu den bekanntesten Gesichtern der Letzten Generation zählt, Wolfgang Metzeler-Kick (49), der im vergangenen Jahr mit seinem Hungerstreik in Berlin für Aufsehen sorgte, und Ingo Blechschmidt (37), Mathematiker aus Augsburg.

Carla Hinrichs brach für ihren Aktivismus bei der Letzten Generation ihr Studium ab. © Hannes P. Albert/dpa

Ein entsprechendes Gerichtsurteil, das diese Bezeichnung gerechtfertigt hätte, gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. In der Folge solidarisierten sich Tausende Menschen in Protesten, in Stellungnahmen und Spenden mit den Klimaaktivisten.

Auch zahlreiche Organisationen und NGOs kritisierten das Vorgehen, Journalisten klagten gegen die Abhörmaßnahmen. Im Fall der beschlagnahmten Domain der Letzten Generation räumte die Generalstaatsanwaltschaft München später Fehler ein.

"Statt für konkrete Proteste zu ermitteln, hat die Staatsanwaltschaft unnötigerweise die Telefone meiner Kinder abhören lassen und in meine Akte aufgenommen, welches Parfum meine Frau trägt", zeigte sich der Angeklagte Christian Bläul fassungslos.

Carla Hinrichs erklärte: "Was tut man, wenn alles auf dem Spiel steht? Man tut sich zusammen und versucht, Alarm zu schlagen. Dafür werden wir angeklagt." Es sei nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien die nun Angeklagten am Ende ausgewählt worden seien.

Auch fünf UN-Sonderberichterstatter äußerten im Oktober in einem Brief an die Bundesregierung starke Bedenken gegen die Anklage.

Eine Verfolgung der Letzten Generation als kriminelle Vereinigung missbrauche den Straftatbestand, um zivilen Ungehorsam zu sanktionieren. Dies sei eine Gefahr für die Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland.