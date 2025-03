Luisa Neubauer nach Anklage gegen Letzte Generation fassungslos: "So erschreckend"

Trotz aller inhaltlichen Differenzen stehen Carla Hinrichs (28, l.) von der Letzten Generation und Luisa Neubauer (28) von Fridays for Future im Fall der Anklage gegen fünf Klimaaktivisten auf einer Seite. © Hannes P Albert/dpa, Julian Stratenschulte/dpa (Bildmontage)

Das zeigte sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz am deutschen "Amnesty International"-Sitz in Berlin-Neukölln, zu der neben Amnesty International auch Fridays for Future sowie die Vereine Campact und Gesellschaft für Freiheitsrechte eingeladen hatten.

Luisa Neubauer (28) von Fridays for Future begann mit einer persönlichen Anekdote über eine Begegnung vor einem halben Jahr mit der angeklagten Carla Hinrichs (28).

Obwohl im gleichen Alter seien ihre Zukunftsaussichten seit der Anklage gänzlich unterschiedlich.

"Ich gehe auf Lesetour und Carla könnte ins Gefängnis gehen", zeigte sich Neubauer fassungslos. Zwischen Fridays for Future und der Letzten Generation gebe es zwar "politische Diskrepanzen". Doch das Vorgehen der Behörden sei "so erschreckend, so unverhältnismäßig", dass "die schlimmsten Demokratiefeinde" sich die Hände reiben würden.

Mit der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft München sei "eine neue Eskalationsstufe der staatlichen Repression gegen Klimaaktivisten" erreicht, beklagte auch Julia Duchrow (54) von Amnesty. Die gesamte Bewegung werde stigmatisiert. "Protest und Engagement" würden in die Nähe von "Extremismus und Terrorismus" gerückt.

Neben Carla Hinrichs müssen sich auch Wolfgang Metzeler-Kick (49), Ingo Blechschmidt (37), Christian Bläul (43) und Imke Bludszuweit (23) demnächst vor dem Landgericht in München verantworten.