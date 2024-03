Letzte Generation erreicht nächstes Ziel auf dem Weg ins EU-Parlament

Berlin - Die " Letzte Generation " will im Sommer bei der Europawahl antreten. Jetzt haben die Klima-Aktivisten das nächste Etappenziel erreicht.

Am Freitag (15. März) wollen die Aktivisten die eingetragenen Unterschriften der Bundeswahlleiterin übergeben. Der Bundeswahlausschluss entscheidet über die Zulassung.

Damit hat die Letzte Generation den zweiten Meilenstein auf ihrem geplanten Marsch durch die Institutionen erreicht. Die 50.000 Euro Anschubfinanzierung für das Projekt waren zuvor innerhalb von sechs Stunden per Crowdfunding zusammengekommen .

150 Freiwillige halfen bei der Unterschriftensammlung. © Letzte Generation

Die Wahlen zum EU-Parlament finden vom 6. bis 9. Juni statt. Um ins Parlament einzuziehen, braucht die neue politische Vereinigung einen Stimmanteil von mindestens 0,5 Prozent - also rund 250.000 Stimmen.

Programmatisch geht es "EU-Parlament aufmischen!" um eine Demokratisierung von Entscheidungen durch Gesellschaftsräte und die Abkehr von fossilen Energien. Zudem will die Vereinigung den Klima-Diskurs weiter in die Öffentlichkeit tragen.

Auf der Straße will die Letzte Generation weiterhin aktiv bleiben. Als Teil einer neuen Strategie will die Gruppierung vorerst auf den Sekundenkleber verzichten und lädt stattdessen zu sogenannten "ungehorsamen Versammlungen" ein.

Am kommenden Samstag (16. März) will die Letzte Generation in Berlin, Bremen, Freiburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, München, Regensburg, Rügen und Stuttgart demonstrieren.