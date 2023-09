Er prügelte auf Klimaaktivisten ein: Jetzt geht es dem Schläger an den Kragen

Mannheim - Zuerst hat er skrupellos zugeschlagen, jetzt schlägt die Polizei bei ihm zu! Der Fall eines gewalttätig gewordenen Mannes gegen Aktivisten der " Letzten Generation " versetzte das ganze Land in Aufruhr. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Der Angriff des aggressiven Klima-Schlägers richtete sich gegen mehrere der Aktivisten: Zunächst schleuderte der Mann einen Klima-Kleber samt dessen Rucksack an den Straßenrand, um nur Augenblicke später zur nächsten Rambo-Aktion anzusetzen und Tritte gegen einen weiteren Aktivisten auszuteilen.

Es waren verstörende Szenen, die sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B36 in Mannheim abgespielt haben.

Da zur Tatzeit noch keine Beamten am Ort des Geschehens waren und die Mannheimer Polizei erst am gestrigen Donnerstag ihre Ermittlungen aufnahm, blieb die Attacke zunächst folgenlos. Dann jedoch ging alles ganz schnell. Noch am Abend saß der Tatverdächtige auf dem Mannheimer Polizeirevier.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei er geständig und mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Dem Schläger droht jetzt ein Verfahren wegen Körperverletzung und schlimmstenfalls fünf Jahre Knast. Von der "Letzten Generation" in Mannheim war noch keine Reaktion dazu zu vernehmen.