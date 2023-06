Nach Farbanschlag auf Luxus-Geschäft: Sylt-Verbot für "Letzte Generation"!

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag einen Farbanschlag auf ein Luxus-Geschäft auf Sylt verübt. © Letzte Generation

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittag auf TAG24-Nachfrage den Einsatz in Kampen.

Dort haben Aktivisten gegen 11.55 Uhr ein Geschäft der Luxus-Marke "Dior" in der Straße Strönwai angegriffen. Sie besprühten Außenmauern, Dach und Fenster mit Farbe, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Vier Aktivisten klebten sich vor den Laden am Boden fest und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?" in ihren Händen.

Polizisten konnten sie lösen, dabei sei keiner verletzt worden. Insgesamt wurden sechs Personen im Alter von 21 bis 63 Jahren vorläufig in Gewahrsam genommen, aus dem sie am Nachmittag entlassen wurden.

Fünf der Mitglieder der "Letzten Generation" sollen bereits bei anderen Aktionen in Sylt in Erscheinung getreten sein. So sollen vier von ihnen eine Bar in einem Nobel-Restaurant mit Farbe beschmiert haben und einer soll Selbiges mit einem Privat-Jet am Flughafen gemacht haben. Ob die Personen auch daran beteiligt waren, einen Golfplatz zu beschädigen und zum Naturschutzgebiet zu erklären, ist unklar.