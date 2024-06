Schon wieder! Letzte Generation erneuert Schriftzug an Berliner SPD-Zentrale

Berlin - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen haben Mitglieder der Letzten Generation am Mittwoch die SPD-Zentrale in Berlin beschmiert.

Zum zweiten Mal ist seit Mittwoch "Sei ehrlich" an den Mauern des Willy-Brandt-Hauses zu lesen. © Letzte Generation

Der Schriftzug "Sei ehrlich" steht seit kurz vor 10 Uhr wieder links und rechts des Eingangs zum Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg. Bereits am Dienstag hatte es eine ähnliche Aktion am selben Ort gegeben.

Mit der Erneuerung ihres Aufrufs an Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) brachten die Klimaaktivisten erneut ihre Solidarität mit dem Berliner Hungerstreik-Camp im Invalidenpark zum Ausdruck.

Bei der Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid" nehmen aktuell vier Teilnehmer keinerlei Nahrung zu sich, um die Bundesregierung zu mehr Ehrlichkeit angesichts der Klimakrise zu bewegen.

Mit nunmehr 91 Hungertagen ist Wolfgang Metzeler-Kick (49) am längsten dabei. Sein Zustand gilt inzwischen als lebensbedrohlich.

Trotzdem will der Ingenieur ab dem morgigen Donnerstag gemeinsam mit seinem Mitstreiter Adrian Lack (34, seit 30 Tagen ohne Nahrung) in den trockenen Hungerstreik treten.

"Der Hungerstreik führt uns schrecklich deutlich vor Augen: Es gibt dieses grauenvolle 'Zu Spät'", sagte Leonardo Bollmann von der Letzten Generation. "Tausende Menschen weltweit, die in Fluten und Dürren ihren Besitz, ihr Zuhause, ihre Familie verlieren, spüren das am eigenen Leib."