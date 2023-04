Selbstjustiz gegen "Letzte Generation": Aktivisten weggeworfen und fast angezündet

Berlin - Die " Letzte Generation " nimmt seit Tagen Berlin ins Visier und will die Hauptstadt nach eigenen Worten "lahmlegen". Das stößt einigen Passanten offenbar so sauer auf, dass sie zu Selbstjustiz greifen, um die Aktivisten an ihrem Protest zu hindern.

Immer wieder greifen wütende Autofahrer und auch Passanten zu Selbstjustiz und tragen oder zerren die Aktivisten der "Letzten Generation" von der Straße. (Archivfoto) © Hannes Albert/dpa

Die Berliner Polizei ist regelmäßig mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet unterwegs, um die Straßenblockaden frühzeitig zu unterbinden. Dass dabei ab und an von den Beamten mit sogenannten Schmerzgriffen auch (zu) hart durchgegriffen wird, haben die Umweltaktivisten bereits angeprangert.

Mittlerweile droht den Demonstranten jedoch nicht nur Ungemach von der Staatsmacht, sondern auch von aufgebrachten Passanten. So ist in einem Video bei Twitter zu sehen, wie einer der Klima-Protestler von vier Personen, darunter eine Frau, von der Straße getragen und einfach vor die Füße von einem unbeteiligten Paar geworfen wird.

Florian Funk, der Betroffene und Urheber des Clips, spricht in seinem Beitrag vom bislang schlimmsten Moment in bei seinem Protest in dieser Woche in Berlin. Er sei einfach "ohne Not" an Händen und Füßen hochgehoben und geworfen worden, nicht von aufgebrachten Autofahrern, sondern von Fußgängern.

Einen seiner Mitstreiter hätte es am gestrigen Donnerstag aber beinahe noch schlimmer erwischt: Er sollte offenbar bei lebendigem Leib angezündet werden!