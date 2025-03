Sind Schmerzgriffe gegen Klima-Kleber Folter? Jetzt geht die Sache vor Gericht

Berlin - Immer wieder haben Aktivisten der "Letzten Generation" in der Vergangenheit über Polizeigewalt bei Protestaktionen geklagt. Nun geht ein Fall vor das Berliner Verwaltungsgericht.

Lars Ritter (21) hat die Berliner Polizei verklagt. Am Donnerstag beginnt der Prozess. © RAZ

Bei dem Prozess, der am morgigen Donnerstag, um 10 Uhr, verhandelt wird, geht es um die "gezielte und unnötige Zufügung von Schmerzen durch die Polizei", wie der Verein "Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft" (RAZ) mitteilte, der die Aktivisten während des Verfahrens unterstützt.

Konkret wird der Einsatz von sogenannten Schmerzgriffen bei der Auflösung von friedlichen Demonstrationen kritisiert.

Geklagt hat der 21-jährige Lars Ritter, der am 20. April 2023 an einem Protestmarsch auf der Straße des 17. Juli, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, teilnahm.

Als der Zug von der Polizei gestoppt wurde, setzten sich die Demonstranten seiner Schilderung zufolge auf den Boden. Dann seien sie von den Beamten unter Einsatz von Schmerzgriffen von der Straße geräumt worden.

"In den Monaten nach der Erfahrung habe ich gezittert, wenn ich die Polizei gesehen habe und musste Ostheopathiestunden nehmen für meine Schulter", erinnerte sich Ritter. Ein Polizist habe ihm gedroht, wenn er nicht freiwillig aufstehe, würde er tagelang nicht kauen und schlucken können.

Der 21-Jährige: "Diese Behandlung der Polizei macht was mit dir, sie fühlt sich entwürdigend an. Niemand, der friedlich protestiert oder Zivilcourage zeigt, sollte so etwas erleben müssen."