Kommentar: Die Distanzierung der Anti-Gender-Initiative von der AfD ist heuchlerisch

Sabine Mertens (76) Initiatorin der Volksinitiative gegen die Gendersprache und Vorstandsmitglied im Verein Deutscher Sprache. Ihre Äußerungen stünden auch AfD-Politikern gut zu Gesicht - kein Wunder, dass sich die rechtspopulistische Partei mit der Volksinitiative solidarisiert hat.

Die "Volksinitiative gegen Gendersprache in Verwaltung und Bildung" sorgt seit Anfang des Jahres von Hamburg aus für bundesweite Schlagzeilen.

Sie will verbieten, was aktuell erlaubt ist: die gendersensible Sprache in der Kommunikation von Behörden, Ämtern, in Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Erlaubt, allerdings nicht verpflichtend. In Hamburg können Landes-Institutionen selbst entscheiden, wie sie ihre Kommunikation gestalten.

Einen Zwang gibt es nicht - den gebe es nur bei einer erfolgreichen Volksinitiative.