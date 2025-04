Kommentar: Eine Spitzelei mit Folgen

Soll er eingeschüchtert werden? Strafverteidiger Curt-Matthias Engel steht offenbar unter polizeilicher Beobachtung. (Archivbild) © Ralf Seegers

Zeit also für eine nüchterne Betrachtung: Richtig ist, dass in einem öffentlichen Strafverfahren jedermann als Zuschauer an der Hauptverhandlung teilnehmen kann, es sei denn, er ist Zeuge. Das gilt selbstverständlich auch für Polizisten.

Seit Jahren ist es gelebte Praxis an Gerichten, dass Beamte zu Ausbildungszwecken der Befragung ihrer Kollegen im Zeugenstand beiwohnen.

Völlig unnormal ist hingegen, dass Führungspersonal der Polizei den Gerichten schriftlich eine Prozessbeobachtung zur Dokumentation des Verteidigerverhaltens ankündigt.

Und dies mit - bis heute nicht belegtem - Fehlverhalten begründet.