Kommentar zu Zweirad-Diebstählen: Augen auf vor "heißer" Ware!

TAG24-Redakteur Alexander Bischoff. © Eric Münch

Vor allem in den sächsischen Großstädten wird geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Im vorigen Jahr verschwanden allein in Dresden und Leipzig Fahrräder im Gesamtwert von zwölf Millionen Euro und Motorräder im Wert von rund 1,2 Millionen Euro.



Fahrradklau gilt als die bedeutendste Einnahmequelle von Beschaffungskriminellen. Zum einen, weil das Angebot im urbanen Raum riesig ist. Zum anderen, weil Aufwand und Entdeckungsrisiko gering sind.

In Leipzig und Dresden liegt die Aufklärungsrate bei Fahrraddiebstahl gerade mal bei knapp über zehn Prozent - in ganz Sachsen bei 13,5 Prozent.

Dies zeigt, dass diesem Kriminalitätsphänomen staatlicherseits nicht allzu viel Bedeutung beigemessen wird.