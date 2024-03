Meinung zum Nike-Deal des DFB: Politiker sind schlimmer als jeder Twitter-Manfred

Frankfurt am Main - Der Deutsche Fußball-Bund und Adidas beenden eine jahrzehntelange Kooperation. Ab 2027 darf dann Sportartikel-Gigant Nike ran. Für die deutsche Polit-Prominenz Anlass genug, sich in aller Ausführlichkeit negativ über den Deal auszulassen . Wie TAG24-Redakteur Angelo Cali findet, sind sie damit nicht besser als der Otto-Normal-Twitter Manfred .

Erst kürzlich hatte Adidas mit den Trikots für die Heim-EM im kommenden Sommer sowie der dazugehörigen Kampagne scheinbar wieder frischen Wind in Sachen Nationalmannschaft entfacht. Für eine Zusammenarbeit mit dem DFB über 2027 hinaus reichte es aber trotzdem nicht. © Daniel Karman/dpa

Schon mal beim Friseur gesessen und plötzlich bittet einen der Metzger auf den Coiffeur-Stuhl? So oder so ähnlich fühlt es sich für mich an, wenn mir Politiker etwas über Gepflogenheiten beim Fußball erzählen wollen. Im Fall des Nike-Deals mit dem DFB ist das Ganze aber noch etwas schlimmer.

Denn nicht nur, dass sich weitestgehend Fachfremde einem Themenkomplex bedienen, der nicht ihrem natürlichen Habitat entspricht. Viel mehr haben sie im Rahmen der modernen Jagd nach dem schnellen Kommentar zum aktuellsten Thema das Recherchieren vergessen - oder einfach keinen Bock darauf gehabt!

Da kocht dem (DAUERHAFT) Fußballinteressierten durchaus die Galle, wenn einem Markus Söder (57, CSU) in einem ellenlangen, vor unangenehm vorgespielten Patriotismus triefenden Tweet erklärt, dass der DFB und Adidas so klar zueinander gehörten, "wie dass der Ball rund ist und ein Spiel 90 Minuten dauert".

Bevor er seine Smartphone- oder Computer-Tastatur derart quält, hätte er die in seinem Beitrag aufgestellten Thesen aber vielleicht ein wenig checken sollen.

Denn Fakt ist, dass das "Wunder von Bern" in Leibchen der längst nicht mehr existenten Marke Leuzela der Firma G. & A. Leuze stattfand - nur so am Rande, gern geschehen, Herr Ministerpräsident!