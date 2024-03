Kommentar zum pinken Trikot der Nationalelf: "Ziemlich geil, aber Einkauf beim Discounter lohnt sich mehr"

Frankfurt am Main - Das pinke Trikot mit dem die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) auflaufen wird, wird kontrovers diskutiert. TAG24-Redakteur Carsten Jentzsch (32) ist ein Fan des farbenfrohen Trikots. Das Trikot zu kaufen, ist er aber derzeit nicht bereit.

Zum Punkt mit dem schwul und Mädchen-like entgegne ich: Was ist denn eine typische Jungen- oder Männerfarbe? Mein Sohn findet blau cool, ich hingegen bevorzuge in der Regel schwarz/grau.

Hinzu kommt, dass das neue Jersey nicht nur in Pink "getunkt" wurde, nein es geht im Verlauf nach unten in Lila über. Das wirkt dynamisch - einfach genial! Dazu das zackenförmige Muster - ein Hauch von retro - herrlich!

Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Ganz brisant wird's jedoch beim Thema Fußball-Trikots. Aller "högschde", um es im Stile von Weltmeister-Coach Jogi zu sagen, Brisanz liegt vor, wenn das Trikot mit der gebrandmarkten "Schwul"-Farbe Pink versehen wurde. So ein Quatsch!

Die neuen Jerseys der Nationalelf: Zwei Trikots, die unterschiedlicher kaum sein können. © Daniel Karmann/dpa

Mag schon sein, dass pinke Kleidung öfter von Frauen oder Mädchen getragen wird. Gibt es dazu eigentlich eine groß angelegte Feldstudie hierzulande, die das bestätigt? Keine Ahnung! Und wenn ja: Verbietet die dann, dass eine Männermannschaft in pinken Trikots aufläuft? Nö.

An all jene, die jetzt meinen, hetzen zu müssen: Hängt euch doch nicht so rein. Fahrt euch runter! Macht euch 'nen Tee, tunkt stattdessen den Beutel ordentlich rein.

Es gibt doch noch ein neues Heimtrikot! Ganz klassisch mit viel Weiß, dazu schwarz-rot-goldene Farbakzente. Auch sehr Retro-stylisch, wie ich finde. Zwei Trikots, die unterschiedlicher kaum sein können. Da ist doch die Auswahl, die Vielfalt, die Toleranz!

Schlimm fände ich, wenn man meint, nun alle Trikot-Varianten mit einem Großteil pink zu versehen. Da würde ich das Gefühl bekommen, man würde mir etwas aufzwingen wollen.