Kommentar: Warum wir das ganze Jahr Gay Pride weiter feiern sollten

Im Juni wird an vielen Orten der Pride Monat gefeiert, oftmals mit großen Umzügen. (Symbolbild) © Tomàs Moyà/EUROPA PRESS/dpa

"Pride" ist das englische Wort für "Stolz" und ist die Bezeichnung von Veranstaltungen, beispielsweise Demonstrationen, die auf Missstände und Errungenschaften der LGBTQ-Community aufmerksam machen sollen.

Auch wenn der offizielle Pride Monat im Juni stattfindet, wird den ganzen Sommer über in vielen Städten Deutschlands Pride gefeiert, am heutigen Samstag beispielsweise in Leipzig und Köln.

Die Demoumzüge sind oft bunt, mit lauter Musik und feiernden Menschen - schließlich gibt es auch viel, auf das die queere Community stolz sein sollte.

Aktivisten und Aktivistinnen kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Rechte, die Kriminalisierung von Homosexualität wurde hierzulande 1994 endgültig aus dem Strafkatalog gestrichen und Akzeptanz und Rechte für LGBTQ-Menschen haben sich in Deutschland deutlich gebessert.

Doch der Weg bis hierher war kein leichter. Queere Menschen, die durch ihr öffentliches Auftreten mehr Bewusstsein für ihre Community geschaffen haben, haben sich oft dadurch in Gefahr begeben, mussten sich Schikanen und teilweise sogar physischer Gewalt aussetzen.