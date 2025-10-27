Millionen-Nachschlag für Sozialkosten in Dresden: Keine Trickserei!

Dresden - Wie schwach ist eine Finanzplanung, wenn sie nur wenige Monate später schon wieder erheblich korrigiert werden muss? Dass der Stadtrat ein halbes Jahr nach Verabschiedung des Haushalts eine fette Millionensumme für Sozialkosten nachlegen soll , muss kritisch hinterfragt werden. Insbesondere dann, wenn das anscheinend längst absehbar war.

TAG24-Chefreporter Hermann Tydecks (42) will keine Trickserei. © Eric Münch

Das legen jedenfalls Zahlen der Verwaltung nahe, die schon vergangenen November in Entwürfen für den Haushalt auftauchten. Das Rathaus hatte etwa zunächst mit mehr Dresdnern kalkuliert, die Eingliederungshilfen oder auch Pflegehilfen erhalten.

Während der Haushaltsverhandlungen wurden die Budgets dann aber geringer angesetzt. Trotz allem waren die Gelder insgesamt schon so knapp, dass ein Haushaltsbeschluss im Rat nur mit höchster Not zustande kam.

Nun zeigt sich, dass die beschlossenen Sozial-Budgets bei Weitem nicht reichen. Das kann zwar passieren. Einige Steigerungen wurden auch erst in diesem Jahr ersichtlich. Doch fiel der CDU auf, dass der tatsächliche Bedarf recht nah an der November-Kalkulation liegt.

Wurde diese zusammengestrichen, um überhaupt noch einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, fragte die AfD im Rat. Antworten darauf gab es zunächst nicht.