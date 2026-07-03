113 Kilo Objekt steckt im Sumpf fest: Doch es ist kein Stein!

Georgia (USA) - Hier muss man wirklich ganz genau hingucken: Was auf den ersten Blick einfach wie ein verdreckter Gesteinsbrocken aussieht, ist in Wahrheit ein Tier in Lebensgefahr! In den Sümpfen Georgias (USA) blieb eine Unechte Karettschildkröte stecken. Doch das mehr als 100 Kilogramm schwere Reptil konnte gerettet werden.

Auf den ersten Blick ist die Schildkröte gar nicht zu erkennen. © Facebook/Tybee Island Marine Science Center

Das Tybee Island Marine Science Center (TIMSC) berichtete vor Kurzem auf seiner Facebookseite von dem Fund der festsitzenden Schildkröte.

Demnach hatte Tammy Smith, eine langjährige Freiwillige des Meeresschildkrötenprojekts, das Tier im Sumpfgras in den Ausläufen des Savannah Rivers weit weg vom Strand entdeckt.

TIMSC-Kuratorin Sarah Alley wurde von Smith informiert und konnte vor Ort bestätigen, dass es sich bei dem Reptil um eine erwachsene, weibliche Karettschildkröte handelte. Sie informierte die Biologen des "Dept. of Natural Resources" (DNR) - die aber einen weiten Weg vor sich hatten, bis sie dem Tier helfen konnten.

"Der Plan war es, die Schildkröte mit Wasser und nassen Handtüchern abzukühlen, bis das DNR eintreffen konnte. Zum Glück hatte ich auch meinen Sonnenschirm im Auto und konnte ihr Schatten spenden", beschrieb Alley die Situation. Drei Stunden kümmerte sie sich um die Meeresschildkröte, der sie den Namen Wilbur verpasste.

Und weiter: "Sie war wie ein kleines Sumpfschweinchen und schlug ihre Flossen in den Schlamm, als ich dort ankam."