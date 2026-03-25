Frau mit XXL-Wangen schockt mit Fotos von früher

Kiew (Ukraine) - Dass in den vergangenen Jahren viel im Gesicht und am restlichen Körper von Model Anastasia Pokreshchuk (36) passiert ist, dürfte wohl jedem auf den ersten Blick auffallen. Der gewaltige Unterschied zu früher wird vor allem deutlich, wenn man Bilder der Ukrainerin sieht, bevor sie Tausende in Beauty-Operationen und sogenannte Filler gesteckt hat.

Anastasia Pokreshchuk (36) rühmt sich mit den "größten Wangen der Welt", nachdem sie in Filler und andere Beautyeingriffe investiert hat. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/justqueen88

Die 36-Jährige teilte vor Kurzem ein paar Bilder aus dem Jahr 2017, bei denen ihre Fans nicht nur eine andere Haarfarbe feststellen können. Anastasia war schlichtweg ein anderer Mensch.

Den Fotos nach achtete die Ukrainerin vor neun Jahren sehr auf einen fitten Körper, den sie am liebsten in knappen Outfits dokumentierte. Während ein paar Bilder sie vor einem Spiegel zeigen, sieht man sie ansonsten dort, wo ihre Muskeln wuchsen - im Fitnessstudio.

Im Gegensatz zu früher hat sich Anastasias Erscheinungsbild völlig gewandelt: Mittlerweile trägt sie ihr Haar schwarz und sie hat deutlich abgenommen. Dadurch stechen ihre stark vergrößerten Brüste noch mehr ins Auge.

Doch es ist vor allem das Gesicht der 36-Jährigen, das sie über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.