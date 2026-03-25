Frau mit XXL-Wangen schockt mit Fotos von früher
Kiew (Ukraine) - Dass in den vergangenen Jahren viel im Gesicht und am restlichen Körper von Model Anastasia Pokreshchuk (36) passiert ist, dürfte wohl jedem auf den ersten Blick auffallen. Der gewaltige Unterschied zu früher wird vor allem deutlich, wenn man Bilder der Ukrainerin sieht, bevor sie Tausende in Beauty-Operationen und sogenannte Filler gesteckt hat.
Die 36-Jährige teilte vor Kurzem ein paar Bilder aus dem Jahr 2017, bei denen ihre Fans nicht nur eine andere Haarfarbe feststellen können. Anastasia war schlichtweg ein anderer Mensch.
Den Fotos nach achtete die Ukrainerin vor neun Jahren sehr auf einen fitten Körper, den sie am liebsten in knappen Outfits dokumentierte. Während ein paar Bilder sie vor einem Spiegel zeigen, sieht man sie ansonsten dort, wo ihre Muskeln wuchsen - im Fitnessstudio.
Im Gegensatz zu früher hat sich Anastasias Erscheinungsbild völlig gewandelt: Mittlerweile trägt sie ihr Haar schwarz und sie hat deutlich abgenommen. Dadurch stechen ihre stark vergrößerten Brüste noch mehr ins Auge.
Doch es ist vor allem das Gesicht der 36-Jährigen, das sie über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.
Model Anastasia Pokreshchuk steht zu ihrem kuriosen Aussehen
Anastasia ließ ihr Antlitz komplett umformen. Neben üppig aufgespritzten Lippen, einer Hautstraffung und einem völlig unnatürlich geformten Kiefer konzentrierte sich das Model vor allem auf die Transformation ihrer Wangenknochen. Bereits 2022 hatte sie insgesamt schon über 1700 Euro in die Injektionen für ihre XXL-Backen investiert.
Was vor zehn Jahren mit kleineren Eingriffen begann, ist heute eine regelrechte Sucht geworden. Was für andere möglicherweise als "entstellt" oder "froschartig" wirkt, ist für Anastasia die Erfüllung ihrer Träume. Früher, so erzählt sie in einem Interview mit Daily Star, hatte sie sich "hässlich" gefühlt. "Ich verstehe, dass meine Wangen für andere Leute komisch aussehen, aber das macht mir nichts aus", so die 36-Jährige. Sie sei allerdings in ihr besonderes Aussehen "verliebt".
Diese Meinung teilen nicht alle ihrer 762.000 Fans. Nach dem Beitrag mit den Bildern von früher schreiben viele, dass Anastasia damals "schöner" war als heute. Andere vergleichen ihren Körper lästernd mit einer Comicfigur.
Doch die Ukrainerin steht zu ihren Eingriffen: "Ihr werdet mein Leben nicht für mich leben, okay?", sagt sie willensstark.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/justqueen88