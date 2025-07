Band filmt bei Konzert Fans im Publikum - und deckt ein schmutziges Geheimnis auf

Damit hat Chris Martin (48) während seiner Show sicher nicht gerechnet. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Während ihrer Show am Mittwoch im US-Bundesstaat Massachusetts ließen Frontsänger Chris Martin (48) und seine Bandkollegen eine Kamera durch die Menge wandern, die schließlich auf einem Pärchen landete.

"Oh, schaut euch die beiden an", schwärmte Martin zunächst noch, als auf den Leinwänden ein Mann erschien, der eine Dame fest in seinen Armen hielt. Die beiden schmiegten sich aneinander und strahlten um die Wette - bis sie bemerkten, dass das ganze Stadion ihnen beim Turteln zusehen konnte.

Mit einem Mal lösen sich die zwei ruckartig voneinander. Die Frau schlug sich die Hände vors Gesicht und wandte der Kamera den Rücken zu. Der Mann tauchte derweil ab, bis er aus dem Blickwinkel der Zuschauer verschwand.

Die Menge um sie herum brach in lautstarkes Gelächter, während Martin verwirrt auf der Bühne zurückblieb.

"Seid ihr okay?", fragte er zunächst noch besorgt, bevor auch er zu schmunzeln begann. "Also entweder haben die beiden eine Affäre oder sind sehr schüchtern", grinste er.