Frau entdeckt Krokodil in Hotel-Pool: Mit der Reaktion der anderen Gäste hat sie nicht gerechnet
Port Douglas (Australien) - Kroko-Grusel im 4-Sterne-Hotel. Was eine Touristin in einem Swimmingpool entdeckte, könnte der Stoff aus einem Albtraum sein.
Touristin Lisa Keller gönnte sich einen Urlaub im luxuriösen "Sheraton Mirage"-Ressort in Port Douglas (Australien). Und was sie dort filmte, teilte sie natürlich umgehend bei TikTok.
Im Swimmingpool des 4-Sterne-Hotels lauerte nämlich ein Krokodil, vermutlich ein Jungtier.
"Ich möchte niemanden beunruhigen, aber im Pool des Sheraton ist ein Krokodil", sagte der Gast im kurzen Clip und zoomte auf die Panzerechse, die nur wenige Meter vor ihr im seichten Wasser offenbar auf Beute lauerte.
Wie das Tier dahin kam? Völlig unklar.
TikTok: Krokodil im Hotel-Pool
Panik blieb aus. In einem zweiten Video, das Lisa ebenfalls bei TikTok teilte, ist zu sehen, was dann geschah.
Zwar habe das Hotelpersonal die Gäste aufgefordert, den Pool zu meiden, bis man das "Problem" gelöst habe. Doch der Poolbereich war davon nicht betroffen. Seelenruhig saßen mehrere Gäste auf ihren Liegen und genossen ihren Urlaub. "Niemand interessiert es", stellte Lisa fest.
Das Hotelpersonal beriet derweil, wie am besten vorgegangen werden sollte.
Immer wieder werden Krokodile und Alligatoren an Stellen gesichtet, wo man sie nicht unbedingt erwartet. So wie neulich, als ein ausgewachsener Alligator fröhlich über einen Golfplatz in den USA trottete. Zuvor entdeckten Spaziergänger einen Alligator in einem Park-Teich mitten in New York.
Titelfoto: Montage: TikTok/kellerdiaries