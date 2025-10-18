Frau entdeckt Krokodil in Hotel-Pool: Mit der Reaktion der anderen Gäste hat sie nicht gerechnet

Port Douglas (Australien) - Kroko-Grusel im 4-Sterne-Hotel. Was eine Touristin in einem Swimmingpool entdeckte, könnte der Stoff aus einem Albtraum sein.

Ein Hotelgast entdeckte die Panzerechse im Swimmingpool. © Montage: TikTok/kellerdiaries

Touristin Lisa Keller gönnte sich einen Urlaub im luxuriösen "Sheraton Mirage"-Ressort in Port Douglas (Australien). Und was sie dort filmte, teilte sie natürlich umgehend bei TikTok.

Im Swimmingpool des 4-Sterne-Hotels lauerte nämlich ein Krokodil, vermutlich ein Jungtier.

"Ich möchte niemanden beunruhigen, aber im Pool des Sheraton ist ein Krokodil", sagte der Gast im kurzen Clip und zoomte auf die Panzerechse, die nur wenige Meter vor ihr im seichten Wasser offenbar auf Beute lauerte.

Wie das Tier dahin kam? Völlig unklar.