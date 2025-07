Fünfjähriger shoppt heimlich auf Amazon: Seine Mega-Bestellung macht sprachlos

Der Vater des Fünfjährigen (rechts) hielt dem Jungen vor seinen Geschwistern eine Standpauke. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kirstmccall

Es war kein schönes Erwachen, als Kirsten Mccall aus dem US-Bundesstaat Florida am vergangenen Donnerstag ihr Smartphone checkte. Dort ploppte am Morgen nämlich plötzlich eine Amazon-Bestellung von über 3000 Dollar (umgerechnet rund 2550 Euro) auf.

Was die Eltern in ihrem Amazon-Konto sahen, wirkte wie die absolute Traum-Wunschliste eines kleinen Kindes: Spielfiguren, mehrere Elektro-Kinderautos, Verkleidungen, Walkie-Talkies und andere Spielsachen waren bestellt und bereits auf dem Weg zu der Familie, die zu fünft in einem Haus in Pensacola wohnte.

Herauskam, dass einer ihrer Söhne es sich am Morgen mit dem Handy seiner Mutter auf dem Sofa gemütlich gemacht und alles bestellt hatte, was ihm in der Amazon-App gefiel. Und damit nicht genug: Der Fünfjährige hatte nach der Mega-Bestellung erneut den Warenkorb gefüllt - für satte 700 Dollar (etwa 598 Euro).

In einem Video auf TikTok sieht man seinen aufgebrachten Vater, der dem Jungen vor seinen beiden Geschwistern eine ordentliche Standpauke hielt: "Du hast sieben Autos bei Amazon gekauft. Du hast heute über 3000 Dollar bei Amazon ausgegeben. Wie hast du das gemacht?", erklärt der US-Amerikaner seinem Sohn wütend. "Du steckst in so großen Schwierigkeiten."