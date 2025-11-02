Als Mutter Selbstportrait ihres Sohnes sieht, zückt sie sofort ihr Handy - "Sollten wir uns Sorgen machen?"

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Dass die Fantasie von Kindern wirklich grenzenlos ist, hat eine amüsant (oder auch gruselige) Zeichnung eines Siebenjährigen bewiesen.

Michaels Zeichnung (rechts im Bild) fällt im Vergleich zu den Porträts der anderen Kinder (links) schon auf. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@chriss_nicolee (2)

Mutter Christine musste vor einiger Zeit zu einem Elternsprechtag ihres Sohnes Michael, an dem es vorrangig um seine Lernfortschritte und persönliche Entwicklung ging.

Um sich die Wartezeit auf das Gespräch zu vertreiben, warf Christine einen Blick auf die gezeichneten Selbstportraits aller Erstklässler. Doch als sie schließlich ganz am Ende auf das selbst gemalte Bild ihres Sohnes stieß, konnte sie nicht anders als das Handy zu zücken und ein Video davon zu machen.

Im Gegensatz zu den Zeichnungen der anderen Kinder, die recht nah an der Realität sind, prangte auf Michaels Bild ein lachendes Gruselmonster mit roten Augen und scharfen Zähnen. Neben ihm eine ebenso gefährliche Schlange.

Weil Christine Michaels Darstellung so witzig fand, postete sie das Video kurzerhand auf TikTok und schrieb mit lustigem Unterton: "Sollten wir uns Sorgen machen? Schaut es bis zum Ende!"