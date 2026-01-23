Liebe hoch drei: Frau verknallt sich in Zwillingsbrüder und beginnt mit beiden eine Beziehung
Amphoe Mueang Nakhon Phanom (Thailand) - Eine Dreiecksbeziehung dürfte für die meisten von uns einen merkwürdigen Beigeschmack haben. Doch für eine 24-Jährige aus Thailand scheint das Ganze zu funktionieren, nachdem sie sich in Zwillingsbrüder verliebt und mit beiden eine Beziehung begonnen hat.
Als Studentin Nong Fah für die Zwillinge Sing und Suea gleichzeitig Gefühle entwickelt hatte, war schnell klar: Sie muss sich nicht zwischen den beiden entscheiden. Die Brüder waren mit einer einvernehmlichen Beziehung zu dritt einverstanden.
Kennengelernt hatte Fah die beiden, als sie in einem Restaurant am Straßenrand kellnerte, um ihr Studium zu finanzieren. Damals tauschte sie laut Economic Times mit beiden Nummern aus.
Einen Monat später meldeten sich die Zwillinge bei ihr - gleichzeitig. Anstatt sie aber vor die Wahl zu stellen, nur einen von ihnen zu erwählen, ließen sie sich beide auf die ungewohnte Liebe ein. "Die beiden Brüder haben nie gestritten oder waren eifersüchtig, weil sie mich beide liebten und ich sie auch", erklärt die 24-Jährige in einem Interview.
Da ihre Poly-Beziehung derart reibungslos funktionierte, entschlossen sich die drei zusammenzuziehen. In der gemeinsamen Wohnung teilen sie sich sogar ein Bett. Fah schläft natürlich in der Mitte, was ihr in den kalten Monaten mehr als recht ist. "Im Winter ist mir wärmer als allen anderen", scherzt sie.
Frau ist mit Zwillingsbrüdern zusammen
Ihre Familien waren anfangs von der Dreiecksgeschichte nicht begeistert. Doch die vergangenen Monate sollten auch den letzten Skeptiker überzeugen, dass Fah und die Zwillinge eine funktionierende Beziehung aufgebaut haben.
Sing und Suea stammen aus einfachen Verhältnissen und arbeiten in der Landwirtschaft. Deshalb übernahm rasch die 24-Jährige die Verantwortung über die finanzielle Situation, eröffnete für die Männer Bankkonten und half ihnen, mit ihrem Geld umzugehen.
Da die Brüder Konflikte nicht mögen, gebe es zu Hause selten Streit. Kommt es dennoch mal zu einer Auseinandersetzung, ist es oft Fah, die das Ganze auslöst.
Das Thema Nachwuchs wäre für die drei ebenfalls geklärt: Sollte die Studentin schwanger werden, soll ein DNA-Test zeigen, wer der biologische Vater des Kindes sei. Allerdings hofft Fah, dass ihr Kind beide Männer als ihren Vater anerkennt.
Während ihre Angehörigen die Beziehung mittlerweile akzeptieren, erlebt das Dreiergespann online noch immer viel Hass. Den Zwillingen und Fah wird "moralischer Verfall" oder auch "Geltungssucht" vorgeworfen.
Die Liebenden versuchen aber nicht auf die Kritik zu hören und sich stattdessen auf sich und ihre gemeinsame Zukunft zu konzentrieren.
