Liebe hoch drei: Frau verknallt sich in Zwillingsbrüder und beginnt mit beiden eine Beziehung

Amphoe Mueang Nakhon Phanom (Thailand) - Eine Dreiecksbeziehung dürfte für die meisten von uns einen merkwürdigen Beigeschmack haben. Doch für eine 24-Jährige aus Thailand scheint das Ganze zu funktionieren, nachdem sie sich in Zwillingsbrüder verliebt und mit beiden eine Beziehung begonnen hat.

Nong Fah (24) verliebte sich in Zwillingsbrüder. Kurze Zeit später waren alle drei zusammen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/hoylaa44

Als Studentin Nong Fah für die Zwillinge Sing und Suea gleichzeitig Gefühle entwickelt hatte, war schnell klar: Sie muss sich nicht zwischen den beiden entscheiden. Die Brüder waren mit einer einvernehmlichen Beziehung zu dritt einverstanden.

Kennengelernt hatte Fah die beiden, als sie in einem Restaurant am Straßenrand kellnerte, um ihr Studium zu finanzieren. Damals tauschte sie laut Economic Times mit beiden Nummern aus.

Einen Monat später meldeten sich die Zwillinge bei ihr - gleichzeitig. Anstatt sie aber vor die Wahl zu stellen, nur einen von ihnen zu erwählen, ließen sie sich beide auf die ungewohnte Liebe ein. "Die beiden Brüder haben nie gestritten oder waren eifersüchtig, weil sie mich beide liebten und ich sie auch", erklärt die 24-Jährige in einem Interview.

Da ihre Poly-Beziehung derart reibungslos funktionierte, entschlossen sich die drei zusammenzuziehen. In der gemeinsamen Wohnung teilen sie sich sogar ein Bett. Fah schläft natürlich in der Mitte, was ihr in den kalten Monaten mehr als recht ist. "Im Winter ist mir wärmer als allen anderen", scherzt sie.