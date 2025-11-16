Mann sorgt mit skurrilen Snacks für Aufsehen: Zuschauer können ihr Lachen nicht zurückhalten
USA - Mit skurrilen Snacks in der Öffentlichkeit bringt TikToker Azlan Ironman Leute zum Staunen und Schmunzeln.
In einem seiner neuesten Clips ist Azlan in einer Fastfood-Kette zu sehen, wie er in eine riesige Ingwerknolle beißt.
Im Hintergrund sitzt ein junger Mann, dessen Verwunderung über Azlans Essaktion kaum zu übersehen ist, während der TikToker sich Bissen für Bissen durch die Knolle kämpft.
Doch Ingwer ist längst nicht alles, was auf Azlans Speisekarte steht. In einem anderen Video trinkt er aus einem Krug unzählige aufgeschlagene Eier - durch einen Schlauch, den er als Strohhalm benutzt.
Auch hier bringt seine Aktionen zwei Männer am Nachbartisch zum Lachen.
Azlan hat keine Angst vor neuen Herausforderungen
Neben Ingwer und Eiern wagt sich der TikToker regelmäßig an weitere skurrile Lebensmittel: Knoblauch, Kaktus, Zitrone und sogar ganze Zwiebeln mit Schale haben schon den Weg in seine Clips gefunden.
Ähnlich wie der Australier Tommy Armour, der neulich für Aufsehen sorgte, indem er eine rohe Zwiebel im Flugzeug aß und gelegentlich Eier mit Schale in der Öffentlichkeit verspeist, scheut AzlanBites keine Herausforderung - und sorgt damit immer wieder für Lacher und Staunen im Netz.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/azlanbites