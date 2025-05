Mann will wegen Haarausfall Glatze haben: Was Frisur stattdessen macht, haut ihn um

Richmond (Virginia) - Das ist wahre Verzweiflung: Kürzlich suchte ein 27-Jähriger den Haar-Influencer Thai Nguyen (25) auf. Der arme Kerl litt seit Jahren unter dünner werdendem Haar. Alle Versuche, der Lage Herr zu werden, waren gescheitert. Eigentlich wollte der Kunde alles nur schnell beenden, sich die Haare komplett abschneiden. Doch Nguyen gilt als exzellenter Friseur in Richmond, Virginia. So leicht wollte er also nicht aufgeben.