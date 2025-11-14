Mit Löwenbaby auf dem Schoß am Steuer: Kurioses Video stammt wohl aus dem Ausland

Bremen - Das im Internet aufgetauchte Video, in dem ein Mann mit einem jungen Löwen am Steuer Auto fährt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Bremen entstanden.

Nach Recherchen des dpa-Faktenchecks ist das Video nicht aktuell: Es existieren mehrere unterschiedliche Aufnahmen mit dem Löwen am Steuer eines Autos. Mindestens seit Ende Mai verbreiten sich einige dieser Clips in sozialen Netzwerken.

Ob die Videos mit dem Löwen neben dem Lenkrad von künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden, ließ sich nicht abschließend verifizieren. Viele Indizien sprechen derzeit eher für eine Echtheit der Videos, die demnach wahrscheinlich in Russland entstanden sind - und nicht in Bremen.

Die Videos wurden in einem Auto gefilmt, das in Russland zugelassen wurde. Mutmaßlicher Urheber der Clips ist demnach ein Mann aus Russland, der auf seinen Kanälen weitere Bilder mit Löwen veröffentlicht hat.

Auch nach Einschätzung der Polizei Bremen ist das Video gar nicht in der Hansestadt aufgenommen worden. Der Besitzer des Profils, auf dem das Video hochgeladen wurde, sei ausfindig gemacht worden. Er sei an seiner Anschrift aufgesucht, jedoch bisher dort nicht angetroffen worden.