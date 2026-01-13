Nach Jahren erfolglosen Kinderwunsches: Frau findet heraus, dass sie allergisch auf Mann reagiert

Hertfordshire (Vereinigtes Königreich) - Die TV-Persönlichkeit Alex Murphy Klein (37) und ihr Mann Paul (36) konnten einfach nicht verstehen, warum ihr Kinderwunsch jahrelang unerfüllt blieb, nachdem alle möglichen Untersuchungen keine möglichen Gründe aufgezeigt hatten. Erst ein Bluttest sollte Erschreckendes ans Licht bringen: Alex reagierte auf ihren Partner allergisch.

Alex Murphy Klein (37) und ihr Mann Paul (36) haben herausgefunden, dass sie aufgrund einer Immunreaktion nicht schwanger werden können. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/almurph18

Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2023 nahmen die beiden an, dass sich schnell ein Baby auf den Weg machen würde. Ein Jahr versuchten Alex und Paul es laut PEOPLE auf natürlichem Wege, dann unterzogen sie sich verschiedenen Tests, die keine eindeutigen Antworten lieferten.

Sowohl bei der US-amerikanischen Eiskunstläuferin als auch bei Partner Paul konnten die Ärzte keinerlei Gründe finden, warum es mit einer Schwangerschaft nicht klappen wollte. Daraufhin diagnostizierte man eine "unerklärte Unfruchtbarkeit". Paul und seine Frau entschlossen sich daraufhin für eine künstliche Befruchtung, doch der erste Versuch blieb erfolglos.

Beim zweiten Mal spürte Alex: Irgendetwas stimmte nicht. "Ich muss einfach auf die Bremse steigen", erklärt die 37-Jährige bei einem Interview in der britischen TV-Show "This Morning".

Schließlich stieß das Paar auf Bluttests für zu Hause, die sich auf die DNA der beiden konzentrierten. Das Ergebnis war erlösend und schockierend zugleich: Eine genetische Veranlagung war verantwortlich dafür, dass Alex immunologisch inkompatibel mit Pauls DNA war.