Nach Jahren erfolglosen Kinderwunsches: Frau findet heraus, dass sie allergisch auf Mann reagiert
Hertfordshire (Vereinigtes Königreich) - Die TV-Persönlichkeit Alex Murphy Klein (37) und ihr Mann Paul (36) konnten einfach nicht verstehen, warum ihr Kinderwunsch jahrelang unerfüllt blieb, nachdem alle möglichen Untersuchungen keine möglichen Gründe aufgezeigt hatten. Erst ein Bluttest sollte Erschreckendes ans Licht bringen: Alex reagierte auf ihren Partner allergisch.
Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2023 nahmen die beiden an, dass sich schnell ein Baby auf den Weg machen würde. Ein Jahr versuchten Alex und Paul es laut PEOPLE auf natürlichem Wege, dann unterzogen sie sich verschiedenen Tests, die keine eindeutigen Antworten lieferten.
Sowohl bei der US-amerikanischen Eiskunstläuferin als auch bei Partner Paul konnten die Ärzte keinerlei Gründe finden, warum es mit einer Schwangerschaft nicht klappen wollte. Daraufhin diagnostizierte man eine "unerklärte Unfruchtbarkeit". Paul und seine Frau entschlossen sich daraufhin für eine künstliche Befruchtung, doch der erste Versuch blieb erfolglos.
Beim zweiten Mal spürte Alex: Irgendetwas stimmte nicht. "Ich muss einfach auf die Bremse steigen", erklärt die 37-Jährige bei einem Interview in der britischen TV-Show "This Morning".
Schließlich stieß das Paar auf Bluttests für zu Hause, die sich auf die DNA der beiden konzentrierten. Das Ergebnis war erlösend und schockierend zugleich: Eine genetische Veranlagung war verantwortlich dafür, dass Alex immunologisch inkompatibel mit Pauls DNA war.
Frau reagiert allergisch auf Ehemann
"Das klingt wie eine verrückte Schlagzeile", meint Alex. Ihr Immunsystem reagierte also mehr oder weniger allergisch auf ihren Mann. Dadurch klappte es mit dem Babywunsch weder auf natürlichem Wege noch auf dem künstlichen. Paul hätte sich zeitweise "hilflos" gefühlt, auch wenn die Entdeckung eine Art Erleichterung darstellte.
Das Paar konnte nun eine auf seine besondere Situation zugeschnittene Behandlung beginnen. Diese beinhaltete unter anderem, dass Alex aufbereitete Blutproben ihres Partners injiziert bekommt, damit ihr Immunsystem eine Toleranz aufbaut. Mittlerweile lässt sich die US-Amerikanerin seit sechs Monaten spritzen, damit ihr Körper lernt, Pauls DNA nicht mehr als fremd anzuerkennen.
Der herausfordernde Prozess könne man nur gemeinsam durchstehen, sind sich die Eheleute einig. Zusammen wollen sie nicht die Hoffnung verlieren, dass Alex dank der Behandlungen bald schwanger wird.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/almurph18