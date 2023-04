Neunjährige tätowiert eigene Mutter: "Das könnte Spaß machen" - Resultat überrascht

Toronto (Kanada) - Früh übt sich, was ein Meister werden will. Die kleine Scarlett hat eine ganz besondere Leidenschaft: Tätowieren. Nun durfte die Neunjährige ihre Mutter Christine (33) verschönern, die Frischtätowierte war vom Ergebnis sehr angetan.

Scarlett übt sich im Tätowieren, ihre Mama stellt ihr dafür die eigene Haut zur Verfügung. Vom Ergebnis (r.) war sie positiv überrascht! © Montage: TikTok/weeniestattoos

Weil sie die Kunst des Tätowierens an ihre Tochter weitergeben möchte, lässt sich Profi-Tätowiererin Christine (33) auf so manche kuriose Experimente ein. Vor wenigen Tagen etwa, da durfte die kleine Scarlett ihrer Mama ein neues Tattoo stechen und konnte so zeigen, was sie bereits kann.

Gesagt, getan: Die beiden entschieden sich für eine knallrote Blume. Scarlett bereitete alles vor, zeichnete die Vorlage, mischte die Farben an. Dann ließ sich die 33-Jährige von der Neunjährigen am Knöchel tätowieren. Dort kann man bei Nichtgefallen das Werk wohl leichter verstecken, sicher ist sicher.

Ein TikTok der Mutter-Tochter Session hat Christine selbstredend hochgeladen. Knapp 2,3 Millionen mal wurde es bereits gesehen.