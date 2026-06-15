Paketbote nimmt Katze bei Zustellung einfach mit: Seine Begründung überrascht
Bakersfield - Die Bestellung bei einem Versandunternehmen sollte für eine Familie aus den USA mit Tränen enden: Bei der Zustellung der Lieferung griff sich der Paketbote plötzlich die Katze der Anwohner und verschwand. Seine Begründung überrascht.
Anwohnerin Brenda Wilson hatte damals etwas beim Versandriesen Amazon bestellt, das Tage später durch Zusteller Joshua Gonzales zu ihrer Haustür gebracht wurde. Allerdings blieb es nicht beim Paketablegen.
Die Türklingelkamera der Familie nahm den Boten dabei auf, wie er Brendas Katze Junie hochhebt und mit dem Tier davonläuft. Für die Familie war der Diebstahl ein riesiger Schock.
Brenda erklärt gegenüber dem Sender KGET, dass sie "völlig fassungslos" über den Vorfall sei. Katze Junie sei bereits seit 2022 ein wichtiger Bestandteil ihrer Familie und würde schmerzlichst vermisst werden.
Gonzales, der inzwischen mit den Vorwürfen des Diebstahls konfrontiert wurde, hat eine unerwartete Begründung für seine Tat. Der Mann, der mittlerweile von Amazon gekündigt wurde, behauptet, dass das Tier eigentlich ihm gehöre und er es deshalb an sich nahm.
Er erklärt, dass er die Katze im vergangenen Jahr für seine Tochter adoptiert hätte und sie nun auf seiner üblichen Auslieferungsroute angetroffen hat.
Amazon-Bote nimmt Katze mit
"Ich näherte mich dem Haus, nahm das Paket der Kundin – Brenda – und wollte es ganz normal zustellen. Dann hörte ich ein Miauen", sagt Gonzales. "Ich war überrascht, als ich die Katze sah; ich blickte nach unten, um sie genauer zu betrachten, und erkannte, dass es meine Katze war."
Dass es sich dabei um eine Verwechslung handelt, sei für ihn ausgeschlossen. Seine Katze habe eine markante Fellzeichnung in Form eines "M" auf der Stirn. Auch Augen und Statur seien ihm sofort bekannt vorgekommen. "Also habe ich sie einfach hochgenommen und bin mit ihr weggegangen."
Er legte dem Nachrichtensender sogar Unterlagen als Beweis vor, die zeigen sollen, dass er das Kätzchen im vergangenen Oktober aufgenommen hat. "Sie ist jetzt zu Hause, umgeben von all ihren Spielsachen."
Für Brenda is Gonzales kein Unbekannter. Sie erklärt, dass er früher in ihrer Nachbarschaft gewohnt hätte. Für sie ist die Behauptung, dass Junie eigentlich ihm gehöre, unverständlich. Sie vermutet, dass der einstige Amazon-Angestellte das Tier unbedingt haben wollte.
Nun muss die Polizei den irren Streit um die Samtpfote aufklären.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ktlanews