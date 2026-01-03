Plastikdose auf dem Kopf: Fuchs kämpft in Köln ums Überleben

Köln - Seit mehreren Tagen sorgt ein Fuchs in Köln für Aufsehen. Der Grund: Sein Kopf steckt in einer Plastikdose fest. Tierschützer suchen wie wild nach dem Tier.

Der Fuchs steckt mit seinem Kopf in einem Plastikbehälter fest und irrt hilflos in Köln herum. © Dogman-Tierrettung/Facebook

Immer wieder meldeten Anwohner Sichtungen bei Tierschützern. Darunter auch der Dogman-Tierrettung aus Leverkusen, die auf Facebook immer wieder Updates zu dem Fall teilt.

Demnach tauchte der Fuchs zuerst Ende Dezember in einem Industriegebiet in Köln-Niehl auf, später wurde er sogar in einem Wohnviertel in Longerich gesehen.

Klar ist: Der Vierbeiner ist in akuter Gefahr. Denn mit dem Plastikbehälter auf dem Kopf kann das Tier weder fressen noch trinken.

Mehrere Tierschutzorganisationen suchen deshalb wie verrückt nach dem Tier, das möglicherweise die nächsten Tage nicht überleben könnte.

Mit Drohnen, Wildkameras und Unterstützung von Behörden versuchen sie, den Fuchs ausfindig zu machen. Doch das gestaltet sich extrem schwierig.