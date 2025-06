04.06.2025 12:23 1.949 Polizeieinsatz in Schnellrestaurant: Als Mann seinen Burger bekommt, wählt er den Notruf

In der McDonald’s-Filiale in der Lamboystraße in Hanau geriet ein Kunde am Dienstagabend derart in Wut, dass die Polizei anrückte: Der Anlass war ein Burger!

Von Florian Gürtler

Hanau - Ein Streit in einer McDonald's-Filiale im südosthessischen Hanau drohte zu eskalieren, die Polizei musste schlichtend eingreifen. Der Anlass für den Aufruhr war ein Salatblatt! Alles in Kürze Streit in McDonald's-Filiale in Hanau eskaliert

Kunde bestellt Burger ohne Salat, bekommt es trotzdem

Polizei muss schlichtend eingreifen

Kunde bleibt trotz Umtausch und Rückerstattung aggressiv

Familie verlässt Filiale ohne weitere Maßnahmen Mehr anzeigen Der Kunde hatte seinen Burger ausdrücklich ohne Salat bestellt, bekam die Leckerei aber dennoch mit Salat serviert. (Symbolbild) © 123rf/gresei Am späten Dienstagabend wurde ein Streifenwagen zu dem Schnellrestaurant in der Lamboystraße entsandt, nachdem ein Kunde sich gegen 22.30 Uhr aus der Filiale über den Notruf bei der Polizei gemeldet hatte. Anlass war eine lautstarke Auseinandersetzung in dem Fast-Food-Restaurant. Als die Beamten ankamen, trafen sie "auf den Anrufer sowie mehrere Mitarbeitende der Filiale", wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwoch mitteilte. Ermittlungen der Streifenwagen-Besatzung ergaben dann das folgende Lagebild: Der Kunde hatte zusammen mit seiner Familie in der McDonald's-Filiale zu Abend gegessen. Dabei hatte er "einen Burger explizit ohne Salatblatt bestellt". Kurioses Gespreizte Nonnen-Beine auf Uralt-Kondom: Was soll das bedeuten? "Als dennoch ein solches den Weg zwischen die Brötchenhälften fand, war das Maß offenbar voll", berichtete ein Sprecher weiter. Polizeisprecher: "Der Salat hatte bereits Wellen geschlagen" Eine Streifenwagen-Besatzung musste am späten Dienstagabend wegen eines Streits in einer McDonald's-Filiale in Hanau ausrücken. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der Kunde geriet außer sich, "trotz eines Umtauschs und Rückerstattung des Kaufpreises durch das Restaurantpersonal". "Der Salat hatte bereits Wellen geschlagen", betonte der Sprecher. Die Polizisten gaben ihr Bestes, um den Konflikt zu schlichten, doch der tobende Kunde ließ sich nicht beruhigen: "Der Streit um die korrekte Burger-Belegung erwies sich als zäh." Kurioses Zebra auf Abwegen: Ausgebüxtes Haustier wird zum Internet-Star Immer wieder bemängelte der aufgebrachte Burger-Liebhaber das unerwünschte Salatblatt. "Da man sich im wahrsten Sinne nicht mehr 'grün' wurde, verließ die Familie letztlich die Filiale, ohne dass weitere polizeiliche Maßnahmen erforderlich waren", schloss der Polizeisprecher seinen Bericht ab. Welche der diversen Burger-Varianten von McDonald's den Eklat ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Dem Mann mit der ausgeprägten Abneigung gegen Salat kann jedoch geraten werden, zukünftig einfach den klassischen "Hamburger" zu wählen, der standardmäßig ohne Salatblatt, dafür aber mit saurer Gurke belegt wird.

