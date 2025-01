Schwangere wundert sich über harte Tritte ihres Babys: Blick aufs Ultraschallbild sagt alles!

Jordan Lowe (32) aus Kansas kam der Wahrheit dank eines Ultraschallbilds näher. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/jlowe.studio

"Seine Tritte und ich schätze auch seine Schläge waren unglaublich stark, als er im Mutterleib war", sagte Lowe diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Zuvor hatte sie Anfang Januar mit einem Video auf Instagram einen viralen Hit gelandet, in dem sie ihre Misere vorstellte. Sie habe den Arzt gefragt, warum ihr Sohn sie so oft in den "Hintern trete", teilt sie in dem Clip mit.

Dann bekommen die Zuschauer ein Ultraschallbild zu sehen, das es in sich hat: Im Mutterleib spannt der kleine Monty seinen Bizeps an wie ein kleiner Boxer.

Sie und ihr Mann hätten laut gelacht, sagte die 32-Jährige gegenüber dem US-Magazin - und fügte hinzu: "Aber seine Muskeln auf dem Scan zu sehen, war für mich keine Überraschung!"

Als der inzwischen drei Monate alte Monty auf die Welt kam, sorgte er gleich für den nächsten kuriosen Lacher.