Sie hat schon sieben Kinder! OnlyFans-Oma (62) träumt von Nachwuchs mit Toyboy (25)

Rome (Georgia/USA) - Cheryl McGregor (62) hat schon sieben Kinder und will noch mehr. Im britischen Frühstücksfernsehen erzählt sie von gemeinsamen Plänen mit Freund Quran (25), den sie bereits länger kennt.

Cheryl (62) und Quran (25) haben sich gefunden, nun sollen Kinder das gemeinsame Glück perfekt machen. © Montage: TikTok/oliver6060

Am Dienstag war das Powerpaar aus den USA bei "This Morning" im britischen Fernsehen per Video-Schalte zu Gast, auch die Daily Mail berichtete.

Dass Cheryl und Quran, die eine außergewöhnliche Geschichte miteinander verbindet, schon länger gemeinsamen Nachwuchs planen, war vielen ihrer vier Millionen TikTok-Follower bereits bekannt. Nun gaben die beiden ein Update.

"Nein, ich kann selbst kein Baby bekommen", erklärt Cheryl auf Nachfrage. "Aber wir haben dieses Leihmutterschafts-Ding gemacht. Wir hatten schon drei Leihmütter da, wir suchen aber weiter nach einer anderen. Adoption ist auch möglich."

Die 62-Jährige will den Grund kennen, warum es mit dem Kinderkriegen einfach nicht klappen will: "Sie sagten - vermutlich nur wegen meines Alters - dass ich mich nicht um ein Baby kümmern kann, Waaas?!", empört sich die TikTokerin und ergänzt: "Ich habe mehr Energie als die Hälfte der Kids, die sich jetzt um Babys kümmern, und ich sehe das nicht als Problem an."

Cheryl und Quran kennen sich schon seit 2012, als sie Kollegen in einem Supermarkt waren. Damals war er 15 Jahre alt. Doch erst Jahre später fanden die beiden zueinander. 2021 war dann schließlich große Hochzeit - per Live-Stream waren 20.000 Menschen zugeschaltet.