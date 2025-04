Student klagt über höllische Schmerzen im Ohr: Unglaublich, was er aus diesem herausholt

Glasgow (Schottland) - Ohrenschmerzen können echt qualvoll sein - dachte sich auch ein britischer Student und ging damit zum Arzt. Was er jedoch wenige Tage später aus seinem Hörorgan fischte, ließ nicht nur ihn sprachlos zurück.

Der Schotte Darren McConachie (30) litt unter starken Schmerzen im Ohr. © Facebook/Darren McConachie

Darren McConachie (30) aus Glasgow hatte tagelang Schmerzen im Ohr, konnte auch nicht mehr richtig hören. Seine Ärztin diagnostizierte daraufhin das Naheliegende: eine Mittelohrentzündung.

Doch selbst das verschriebene Antibiotikum machte es nicht besser. Bis der 30-Jährige eines Nachts die Schmerzen kaum noch aushielt, sich ein großer Druck auf einer Seite des Kopfes ausbreitete.

"Ich dachte, mein Ohr würde platzen. Der Druck wurde immer größer. Es war unerträglich", berichtete der Journalismus-Student der Daily Mail kürzlich über den Moment vor einigen Jahren.

Kurz darauf hielt er plötzlich den Ursprung allen Übels in der Hand: einen kleinen rosafarbenen Legostein. "Als ich das kleine Objekt in der Hand hielt, konnte ich nicht glauben, was ich sah. Ein winziges Stück rosa Lego, mit Wachs bedeckt", erzählte er weiter.

Schmerz und Druck ließen sofort nach - alle Sorge darüber, dass er an einer schlimmeren Krankheit leiden könnte, schwand.