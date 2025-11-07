Wels-Drama im Brombachsee: Durfte die Polizei auf den bissigen Monsterfisch schießen?

Ansbach - Ein zwei Meter großer Wels attackiert im Sommer Badegäste im Brombachsee in Mittelfranken . Ein Polizist zückt seine Waffe, ein Angler seine Angelrute. Zu Recht? Ja, wie die Staatsanwaltschaft Ansbach nun mitteilte.

Die Ermittlungen gegen den Polizisten und den Angler wurden eingestellt. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Die Ermittlungen wurden eingestellt. Weder der Polizist, der dreimal erfolglos auf den Fisch schoss, noch der Angler, der ihn schließlich aus dem Brombachsee holte und erlegte, hätten sich strafbar gemacht.

Die Maßnahmen seien zur Abwehr des Welses gerechtfertigt gewesen, "um die Verletzung weiterer Badegäste zu verhindern", hieß es.

Die Staatsanwaltschaft war aufgrund von Anzeigen in dem Fall tätig geworden und prüfte, ob einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gab.

Der zwei Meter lange und über 90 Kilogramm schwere Wels hatte nach Polizeiangaben am 20. Juni an dem beliebten See im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mehrere Badegäste angegriffen und verletzt. Die Opfer erlitten Biss- und Fleischwunden.

Die Polizei entschied zusammen mit einem Anglerverein und der Wasserwacht, das Tier zu töten, weil es demnach ein Sicherheitsrisiko für die Badegäste und Besucher eines Musikfestivals an dem See darstellte.