Zwillings-Babys sitzen sich erstmals gegenüber: Mutter kann kaum glauben, was dann passiert

Utah (USA) - Diese Mutter aus Utah geizt nicht mit großen Worten: "Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Moment auf Video festgehalten habe", heißt es im Untertitel ihres Videos. Im Kommentar daneben legt Maddie Lawrence doppelt nach: "Das erste Mal, als sie sich wirklich bemerkten UND sich gegenseitig zum Lachen brachten!"

Der kleine Junge Asher (l.) und seine Schwester Nico sitzen sich im Video erstmals gegenüber. Nach einer Weile blickt Nico glücklich in die Kamera ihrer Mutter. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mads_lawrence

Ob es ihre Bemerkungen sind oder das Video an sich, sei dahingestellt. In jedem Fall ist es seit dem 18. November ein viraler Hit, mit inzwischen mehr als fünf Millionen Klicks.

In dem Clip sitzen sich die zweieiigen Zwillinge Asher und seine Schwester Nico erstmals gegenüber - ein Meilenstein für die sechs Monate alten Babys, die nun ganz anders miteinander interagieren können.

Ein paar Sekunden brauchen die Kleinen noch, um diese Möglichkeit zu erkennen. Dann geht es los. Beide sehen sich auf einmal intensiv an. Dann beginnt Asher, seine Schwester anzulächeln. Bald darauf macht sie es ihm nach.

Die Säuglinge wirken einen Moment lang regelrecht fasziniert voneinander, blicken beide aber auch zu ihrer Mutter.

Gegenüber Newsweek kam diese jetzt aus dem Schwärmen kaum mehr heraus.