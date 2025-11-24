Ärzte besorgt: "Russki Popeye" spritzte sich jahrelang Öl in den Bizeps, nun droht ihm die Arm-Amputation

Moskau (Russland) - Große Sorge um den "Russki Popeye". Der umstrittene Influencer Kirill Tereshin (29) ließ sich jahrelang Öl und Vaseline in den Bizeps spritzen. Er träumte von den größten Oberarmen der Welt. Doch zu welchem Preis?

Die Zeit wird knapp: Kirill Tereshin (29) könnte seinen Arm verlieren. © Montage: Instagram/kirilltereshin96

Die Ärzte haben dem russischen Influencer eine schlimme Diagnose gestellt, berichtet das Promi-Portal "Star-Hit". Der 29-Jährige könnte seine Arme verlieren. Die Amputation droht.

Seit 2017 sorgt Kirill Tershiin für Furore. Weil der Trainingserfolg beim Bodybuilding sich nicht sofort einstellen wollte, half der Influencer etwa nach. Er ließ sich die Oberarme mit der Substanz Synthol - ein Gemisch aus verschiedenen Ölen und Vaseline - aufpumpen. Das erwies sich im Nachhinein als lebensbedrohlich.

Mittlerweile haben sich Nekrosen an Kirills Armen gebildet, Gewebe stirbt ab. "Russki Popeye" soll inzwischen auf eine Hauttransplantation angewiesen sein, berichtet der Telegram-Kanal Shot. Dies sei der einzige Weg, um dem jungen Mann zu helfen.

Doch die geplante OP musste kurzfristig abgesagt werden! Kirills Laborwerte waren zu schlecht.