Frau ist überglücklich, dass sie schwanger ist: "Alles sah gut aus, aber dann..."

Victoria (29) ist HIV-positiv, ihr Mann und ihr Sohn glücklicherweise negativ. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Victoria Rose Roscow

"Wir hatten gerade den ersten Scan der Schwangerschaft hinter uns. Wir bekommen ein Baby und waren so aufgeregt. Alles sah gut aus. Aber dann wurde ich gebeten, hinten zu warten", erzählte Victoria in einem Gespräch mit der Daily Mail.

Dort wurde der Britin dann die schockierende Nachricht übermittelt, dass ihre Blutplättchen sehr niedrig seien und sie HIV-positiv sei. "Wir hatten dramatische Gedanken: 'Hat Brad es bekommen?' 'Hat er mir es gegeben?' 'Habe ich es an ihn weitergegeben?' Woher habe ich das?'", schilderte Victoria die damalige Situation.

Weil die 29-Jährige eine sehr niedrige Viruslast hat und sehr schnell antiretrovirale Medikamente zu sich nahm, sind ihr Mann sowie der mittlerweile 19 Monate alte Sohn Harrison weiterhin negativ. Um den ersten Schock zu verdauen, entschied sich Victoria dazu, in den sozialen Medien von ihrem Zustand zu berichten.

Die häufigste Frage, die ihr dort gestellt wird, ist, wie sie sich mit HIV infizieren konnte. "Es sieht so aus, als hätte ich mich in den vergangenen Jahren mit HIV angesteckt. Die Viruslast war glücklicherweise so niedrig, dass ein Arzt sagte, sie sei 'Peanuts'. Das bedeutet, dass ich mich bei meiner Ex-Beziehung angesteckt habe, bevor ich meinen Mann kennenlernte", so die Marketing-Managerin.