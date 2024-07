60.000 Teilnehmer, 90 Festwagen: CSD-Demonstration zieht durch Köln

Köln - Zum Christopher Street Day in Köln werden am Sonntag mehr als eine Million Menschen erwartet.

Die CSD-Parade in Köln startet am Sonntag um 11.30 Uhr auf der Deutzer Brücke. © Roberto Pfeil/dpa

Rund 250 Gruppen mit etwa 60.000 Teilnehmern sowie 90 Festwagen werden bei der CSD-Parade (ab 11.30 Uhr) durch die Innenstadt ziehen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um das Event zu schützen.

Die Gemeinschaft will nicht nur feiern, sondern auch auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Das Motto lautet "Für Menschenrechte. Viele. Gemeinsam. Stark".

Vor dem Start des Zugs auf der Deutzer Brücke wollen (ab 11 Uhr) unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56, SPD), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69, Grüne) Reden halten.

Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Polizisten stürmten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen mehrtägigen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auf.