Du bist bisexuell? Künstlerin gibt wichtigen Rat

Frankfurt am Main - Mit einem TikTok-Video wandte sich Drag-Künstlerin Electra Pain kürzlich an die Öffentlichkeit. Die 36-jährige Frankfurterin gab damit einer bisexuellen jungen Frau einen Rat - indirekt wandte sie sich aber auch an deren Eltern!

Die Frankfurter Dragqueen Electra Pain (36) setzt sich schon seit längerer Zeit als Aktivistin für die Rechte der LGBTQ-Community ein. © Screenshot/TikTok/electra_pain

Die bekannte Dragqueen, die im bürgerlichen Leben mit männlicher Identität auftritt, nutzte hierfür eine neue Ausgabe ihrer TikTok- und Instagram-Reihe "Electras Glitzerfon". Wie üblich wurde dabei eine reale Anfrage von einem Fan mit verfremdeter Stimme in ein fingiertes Telefongespräch eingebaut.

Eine junge Frau bat für eine Freundin, welche bisexuell ist, um Tipps, wie diese sich gegenüber ihren Eltern outen könne.

"Also erst einmal finde ich es super-, superschön zu hören, dass du sie so unterstützt, das ist echt wichtig", wandte sich Electra Pain in ihrer Antwort zunächst an die Fragestellerin. Danach betonte die 36-Jährige, dass deren bisexuelle Freundin den ersten Schritt ja schon gemacht habe, denn "sie hat sich bei dir geoutet".

"Alles andere kommt dann, sobald sie bereit dazu ist, sie wird es schon merken", setzte die Frankfurterin hinzu. Die bisexuelle Freundin der Anruferin solle "nichts überstürzen und nichts machen, womit sie sich unwohl fühlt".

Für das Outing gegenüber den Eltern empfahl die Dragqueen, "einen ruhigen Moment" dafür zu suchen und das Gespräch nicht "zwischen Tür und Angel" zu führen: "Und dann soll sie einfach ihr Herz ausschütten und sagen, was Sache ist."