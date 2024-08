Attacke gegen Polizei bei Christopher Street Day: "Ich schäme mich"

Frankfurt am Main - Bei der traditionellen Christopher-Street-Day-Demonstration in Frankfurt kam es im vergangenen Jahr zu einem Eklat: Ein Polizeiauto wurde angegriffen, berichtete der Spiegel ! Die bekannte Frankfurter Dragqueen Electra Pain (36) hat sich daher am gestrigen Mittwochabend mit einem deutlichen Statement an die Öffentlichkeit sowie speziell an die LGBTQ -Community gewandt.

Die Dragqueen bedaure es aus diesem Grund, dass die Frankfurter Polizei zwar wieder an der Christopher-Street-Day-Demonstration in der Mainmetropole teilnehmen wolle, jedoch "unauffälliger" als im letzten Jahr.

Der Christopher Street Day in Frankfurt am Main beginnt am heutigen Donnerstag und dauert bis zum kommenden Sonntag an. Veranstaltungsort ist die Konstablerwache in der City. Die traditionelle CSD-Demonstration wird am Samstag (12.30 Uhr) veranstaltet, sie beginnt mit einer Kundgebung auf dem Römerberg (11 Uhr).