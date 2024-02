Dating-Expertin benennt alberne Ausrede, mit der Singles ihre Liebes-Abenteuer rechtfertigen

Sydney - Aufgrund von Jana Hockings (39) vielen Abenteuern bei der Partnersuche hat sie stets etwas zum Thema Dating zu erzählen. Diesmal widmet sich die Australierin einer Redewendung bestehend aus drei Worten, die immer wieder als Ausrede für alberne Abenteuer in Sachen Liebe herhalten muss.

Jana Hocking (39) hat bei der Suche nach der großen Liebe schon viele verrückte Erfahrungen gemacht. © Bildmontage: Instagram Screenshot Jana_Hocking

In ihrer Kolumne für News.com.au berichtet die Blondine aus Frauenperspektive, was der Grund sei, wieso sich die Damen bei Männern melden, die ihnen keinerlei Aussicht auf geheim gehegte Beziehungswünsche geben.

"For the plot" lauten die drei verhängnisvollen Worte, was auf Deutsch heißt, dass man es getan habe, um die Handlung voranzutreiben.

Sie selbst habe solche Dummheiten auch schon mehrfach vollbracht und beispielsweise unerreichbaren Typen nachgejagt.

"Die Dating-Szene war in letzter Zeit etwas langweilig, daher erschien mir die Idee, den Funken für 24 Stunden zurückzugewinnen, wie eine gute Wendung in der Handlung", schildert die Blondine ihren Antrieb.

Jana Hocking geht dabei auch der Ursache auf den Grund.

Die Journalistin empfindet es nämlich als "verwirrend, dass wir tatsächlich nach schlechten Entscheidungen suchen."