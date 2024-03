Sicherheitsmann hat Familie seit 11 Jahren nicht mehr gesehen: Was Studenten dann für ihn tun, ist der Wahnsinn

Providence (Rhode Island/USA) - Elf lange Jahre konnte James Mogaij seine Familie nicht mehr in die Arme schließen. Doch eine Gruppe von Studenten tat alles dafür, um das zu ändern, und konnte dem Mann schließlich eine riesige Überraschung bescheren, die nicht nur den Security-Mitarbeiter zu Tränen rührte.

Security-Mann James brach in Tränen aus, als er verstand, was die Schüler für ihn vorbereitet hatten. © Screenshot/TikTok/lkquinnco

James ist als Sicherheitsbeamter an einem College in Providence, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island, angestellt. Viermal die Woche arbeitet er dort seit Jahren in der Nachtschicht.

Man kann ihn mit gutem Gewissen als gute Seele der Hochschule bezeichnen. "Er ist wirklich einer der nettesten Menschen, die Sie jemals treffen werden", schreibt Student Brandon Reichert auf GoFundMe. "Er begrüßt jeden mit einem Lächeln und ist immer offen für Gespräche, egal zu welcher Nachtzeit man ihm begegnet."

Dem Mann, der ursprünglich aus dem westafrikanischen Land Nigeria stammt, war es seit über einem Jahrzehnt nicht möglich, seine Verwandten zu besuchen. Der Grund ist so einfach wie auch schmerzhaft: Dem Security-Mann fehlte es schlichtweg an Geld.

Als Studenten von der Misere ihres "Lieblings-Sicherheitsbeamten" erfuhren, war ihnen schnell klar, dass sie ihm helfen möchten.