Lufthansa stellt erste Luxus-Boeing-787 in den Dienst, aber die Sache hat einen Haken

Frankfurt am Main - Noch geht sie mit gesperrten Sitzreihen an den Start, doch die Boeing 787 mit dem Taufnamen "Frankfurt am Main" ist Hoffnungsträgerin für die Lufthansa .

Die neue Boeing 787 ist die erste mit der eigens für die Lufthansa entworfenen "Allegris"-Kabine. (Archivbild) © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, Hannes P. Albert/dpa

Als erstes Flugzeug des US-Herstellers ist sie mit der eigens für Lufthansa entworfenen "Allegris"-Kabine ausgestattet, die Passagieren mehr Komfort und der Airline mehr Gewinn bringen soll.

Zur feierlichen Taufe des 200 Millionen Euro teuren Dreamliners fehlt weiterhin die Zulassung der US-Flugaufsicht FAA für die eigens entworfenen Sitze in der Business-Class.

Die teuren Möbel müssen daher mit Ausnahme der ersten Reihe bis auf Weiteres auf den Flügen gesperrt bleiben. Das muss sich schnell ändern, denn ohne die teuren Business-Tickets sind die Interkontinental-Flüge nicht profitabel zu betreiben.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr (58) bezeichnet das Flugzeug trotz der Einschränkung als "Meilenstein auf dem Weg unserer Flottenmodernisierung". Es stehe für "Milliardeninvestitionen in das Premiumerlebnis am Standort Frankfurt".

Bis 2030 will die Gruppe rund 100 neue Langstreckenflugzeuge einflotten, von denen rund die Hälfte am Drehkreuz Frankfurt stationiert wird.