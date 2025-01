Messer-Attentat in Aschaffenburg: Polit-Prominenz geht aufeinander los

Aschaffenburg - Nach der tödlichen Messerattacke in Aschaffenburg gehen mitten im Bundestagswahlkampf die gegenseitigen Schuldzuweisungen weiter. Wie schon Bundeskanzler Olaf Scholz (66) sprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, beide SPD ) im ZDF-"heute journal" von Versäumnissen auch in Bayern .

Zu der Frage, ob Abschiebungen besser in die Zuständigkeit des Bundes übergehen sollten, sagte er: "Wenn der Bund sagen würde (...), er will das alles übernehmen, hätte ich nichts dagegen - aber das ist keine Forderung, die wir an den Bund richten."

Scholz forderte in der "Bild" einen "Mentalitätswandel in allen Behörden", die inzwischen verschärften Gesetze auch umzusetzen. Bayerns Innenminister Joachim Hermann (68, CSU ) wies Vorwürfe in den ARD-"Tagesthemen" zurück.

Während sich die Polit-Elite verbal an die Gurgel geht, trauerten die Menschen in Aschaffenburg zu Tausenden. © Daniel Vogl/dpa

Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) hatte nach der Tat seine Forderung nach umfassenden Zurückweisungen an den Grenzen noch mal verschärft. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (45) bot ihm in einem offenen Brief an, dies noch vor der Bundestagswahl mit der Union im Parlament zu beschließen.

Rund 3000 Menschen hatten sich am Donnerstagabend nach der Schreckenstat zu einem stillen Gedenken in dem Park versammelt, in dem ein zweijähriger Junge und ein 41 Jahre alter Mann am Mittwoch erstochen worden waren. Drei Menschen waren schwer verletzt worden.

Der 28 Jahre alte Afghane, der dafür verantwortlich sein soll, wurde per Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts Aschaffenburg in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ihm wird zweifacher Mord, zweifacher versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der mutmaßliche Gewalttäter war der Polizei und der Justiz schon seit längerem bekannt - unter anderem wegen Gewaltvorwürfen und psychischen Auffälligkeiten. So soll er in einer Polizeistation randaliert und dabei drei Polizisten verletzt haben.

Seit Dezember vergangenen Jahres stand er unter Betreuung, schon vorher soll er zweimal polizeilich in eine Psychiatrie eingewiesen worden seien.