23.03.2025 21:43 20.951 Messerangriff bei Fest: Mann nach Streit getötet, Verdächtiger festgenommen

Bei einem kurdischen Fest im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kam es in Bayern am Sonntag zu einem Messerangriff. Das Opfer verstarb in einer Klinik.

Von Marco Schimpfhauser

Parsberg - Bei einem kurdischen Fest im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kam es am Sonntagnachmittag zu einem Messerangriff. Der 43 Jahre alte mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden, wie die Polizei bekannt gab. Bei einem Fest in Parsberg soll mindestens eine Person durch ein Messer schwer verletzt worden sein. © vifogra Mindestens eine Person solle lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben, hieß es anfangs. Sie sei mit einem Hubschrauber abtransportiert worden. Kurz darauf gab Polizeisprecher Michael Zaschka gegenüber Medienvertretern bekannt, dass das 39-jährige Opfer gestorben ist. Der Attacke soll ein Streit unter zwei Männern vorausgegangen sein. Weitere Details dazu liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei hielt sich mit Informationen zurück. Die Lage vor Ort schien sich als sehr unübersichtlich darstellen, wie Reporter entsprechend mitteilten. Eine genaue Anzahl möglicher weiterer Verletzter wurde von offizieller Seite ebenfalls nicht benannt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr war auf der Freifläche, wo das Fest stattfand, im Einsatz. Tödliche Messerattacke in Parsberg: Hunderte Gäste müssen vorerst auf dem Gelände bleiben Die Gäste mussten zunächst auf dem Gelände bleiben. © Armin Weigel/dpa Die Gäste der Feierlichkeit waren demnach aus dem ganzen Freistaat Bayern angereist. Diese mussten zunächst auf dem Gelände bleiben. Sie wurden laut Polizeiangaben alle als mögliche Zeugen befragt. Das Gebiet musste weiträumig abgesperrt werden. "Aber eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", so Zaschka, dem die Wirkung der zahlreichen Polizisten natürlich durchaus bewusst war. Berichte, laut denen ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer bestanden haben soll, wurden von der Polizei bisher noch nicht bestätigt. "Das können wir nicht bestätigen - zumindest aktuell noch nicht. Es ist alles erst wenige Stunden her, offiziell können wir noch nichts gesichert dazu sagen", so der Sprecher gegenüber TAG24. Auch Bürgermeister Josef Bauer machte sich vor Ort einen Eindruck der Lage. Zu einer weiteren Bluttat kam es am Sonntagnachmittag in Fürth. Dort war auf einer Hochzeit geschossen worden. Auch hier war eine Person tödlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Autos mit französischen Kennzeichen. Erstmeldung: 17.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.43 Uhr

Titelfoto: vifogra