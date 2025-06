16.06.2025 11:17 Messerattacke in Asylunterkunft: 24-Jähriger in U-Haft

In einer Asylunterkunft in Gladenbach westlich von Marburg kam es am Donnerstag zu einer Messerattacke: Ein 24-jähriger Mann sitzt deshalb in Untersuchungshaft!

Von Florian Gürtler

Marburg/Gladenbach - Ein 23-jähriger Syrer wurde niedergestochen, Spezialkräfte der Polizei nahmen einen 24 Jahre alten Tunesier fest. Die Ermittlungen zu der Messerattacke dauern an, der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Alles in Kürze Messerattacke in Asylunterkunft in Gladenbach

23-jähriger Syrer niedergestochen

24-jähriger Tunesier in U-Haft

Verdächtiger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Ermittlungen dauern an Mehr anzeigen In einer Asylunterkunft in Gladenbach wurde ein 23-jähriger Mann niedergestochen, die Polizei und die Staatsanwaltschaft Marburg ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Die Attacke ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 20.10 Uhr in einer Asylunterkunft in der mittelhessischen Kleinstadt Gladenbach westlich von Marburg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mitteilten. Demnach soll der mutmaßliche Täter in der Unterkunft in der Kreuzstraße mehrfach auf das Opfer eingestochen haben. "Hinzugezogene Spezialkräfte konnten den Tatverdächtigen gegen 23 Uhr festnehmen", ergänzte ein Sprecher. Der 23-Jährige "erlitt bei dem Angriff keine lebensbedrohlichen Stichverletzungen", hieß es weiter. Messerattacke Mann liegt in Kreuzberg blutüberströmt auf der Straße: Was war da los? Der Rettungsdienst versorgte den jungen Mann und brachte ihn per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Versuchter Totschlag in Gladenbach: Richter verhängt Untersuchungshaft Der mutmaßliche Messerstecher wurde am Freitag einem Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags an. Die Ermittlungen zu der Attacke in Gladenbach dauern an.

