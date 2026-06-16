Nach Messerattacke auf SPD-Politikerin: Tochter (17) angeklagt

Herdecke - Rund acht Monate nach der lebensbedrohlichen Messerattacke auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer (58) aus Herdecke in Nordrhein-Westfalen ist ihre Tochter (17) wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam die Politikerin damals ins Krankenhaus. © Alex Talash/dpa

Das sagten der ermittelnde Oberstaatsanwalt aus Hagen, Bernd Haldorn, und der Anwalt der 17-jährigen Tochter, Andreas Trode, der Deutschen Presse-Agentur.

Am 7. Oktober 2025 war es zu einer Gewalttat gegen Stalzer im Haus der Familie gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Jugendlichen vor, ihrer Mutter mehrere Messerstiche mit zwei unterschiedlichen Messer zugefügt zu haben.

Zudem soll sie mit einem Gegenstand gegen den Kopf von Stalzer geschlagen haben. Die Kommunalpolitikerin erlitt einen Nasenbeinbruch.

Das Amtsgericht Hagen prüfe nun die Zulassung der Anklage, so Ermittler Haldorn. Wegen des jugendlichen Alters der Beschuldigten werde ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die 58-Jährige hatte sich gesundheitlich schnell erholt und war Anfang November 2025 als Bürgermeisterin von Herdecke vereidigt worden. Damals hatten viele noch die Bilder vom Rettungshubschrauber am Tattag vor Augen. Zudem gab es Berichte über ein wohl stundenlanges Martyrium und furchtbare Verletzungen an Kopf und Körper.